Российский солдат расстрелял сослуживцев

Иллюстративное фото

Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в Подмосковье. Инцидент произошел в военной части на территории Наро-Фоминского района Московской области.

В результате, по предварительным данным, есть погибший, еще как минимум два человека получили ранения различной степени тяжести. Один из раненых успел позвонить матери и рассказать о стрельбе.

Женщина вызвала в военную часть медиков и полицейских. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По сообщениям, жертв было от трех до пяти человек, но точные цифры пока не уточняются. Официальных комментариев со стороны силовых структур на данный момент не поступало.



В Наро-Фоминске стоят 1182-й гвардейский артиллерийский полк 106-й дивизии ВДВ, полки танковой Кантемировской дивизии, бригада ПВО Москвы и учебные части, куда свозят призывников из Москвы сразу после поступления на службу.