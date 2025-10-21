В Польше и Румынии задержаны украинцы, подозреваемые в диверсиях

Фото: RMF24

Национальная прокуратура Польши начала расследование возможной деятельности российской разведки против Польши и ее союзников по Европейскому союзу. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.



В рамках этого дела в Польше был задержан гражданин Украины Данил Х., а в Румынии — двое граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с ним.

Следствие подозревает задержанных украинцев в причастности к поджогу офиса компании «Нова Пошта» в Бухаресте — крупнейшей украинской курьерской службы, работающей более чем в десяти странах Европы.



Как сообщается, «Нова Пошта» осуществляет логистические перевозки между странами ЕС и Украиной. Румынская разведка установила, что подозреваемые отправили через компанию две посылки с дистанционно активируемыми зажигательными устройствами, замаскированными под наушники и автомобильные детали.

В посылках также были обнаружены элементы GPS, предназначенные для отслеживания местоположения и удаленного подрыва заряда, изготовленного из термита и нитрата бария.

По версии румынских спецслужб, двое украинцев прибыли в страну из Польши и действовали в составе разветвленной диверсионной сети, находившейся под контролем российской разведки.

Задержанному в Польше Данилу Х. предъявлены обвинения в участии в деятельности иностранной разведки и подготовке диверсий террористического характера.

Ранее Gazeta Wyborcza писала, что в Польше арестован предполагаемый агент российских спецслужб, которого подозревают в подготовке диверсий с использованием дронов и замаскированной взрывчатки.