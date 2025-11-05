На здание городского совета в Покровске вернули украинский флаг

Украинский флаг на здании городского совета в Покровске. Скрин из видео 425-го отдельного штурмового полка «Скеля»

Украинские военные вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Об этом сообщили на страницах подразделения в соцсетях.



«Штурмовики полка СКЕЛЯ вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске», — говорится в сообщении.



Также пресс-служба опубликовала видео, где военные рассказывают о боевой операции.







Командир 1-го штурмового батальона 425-го ОШП рассказал, что к операции были привлечены два батальона — 210-й и 1-й штурмовой.



Операцию выполняли поэтапно: сначала прокладывали логистический маршрут и разрабатывали направления движения. Для выполнения задачи бойцы отправились ночью на бронетранспортере. Во время движения его поразил российский дрон-«ждун», однако все военные остались живы.



Один военнослужащий получил легкое ранение, однако от эвакуации отказался и продолжил выполнение боевого задания.