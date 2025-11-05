На будівлю міської ради у Покровську повернули український прапор

Український прапор на будівлі міської ради у Покровську. Скрин із відео 425-го окремого штурмового полку «Скеля»

Українські військові повернули український прапор на будівлю міської ради у Покровську Бійці 425-го окремого полку «Скеля» повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Про це повідомили на сторінках підрозділу у соцмережах.



«Штурмовики полку СКЕЛЯ повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську», - йдеться у повідомленні.



Також пресслужба опублікувала відео, де військові розповідають про бойову операцію.







Командир 1-го штурмового батальйону 425-го ОШП розповів, що до операції було залучено два батальйони — 210-й та 1-й штурмовий.



Операцію виконували поетапно: спочатку прокладали логістичний маршрут та розробляли напрями руху. На виконання завдання бійці вирушили вночі на бронетранспортері. Під час руху його вразив російський дрон-«ждун», проте всі військові залишилися живими.



Один військовослужбовець отримав легке поранення, проте від евакуації відмовився та продовжив виконання бойового завдання.