Российская армия «Смерчем» и БПЛА ударила по Константиновке: в городе повреждены многоэтажки и музей

Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

18 ноября российские войска тремя ракетами РСЗО «Смерч» ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены шесть многоэтажных домов. Без пострадавших.



Позже оккупанты атаковали город FPV-дроном. Повреждены многоэтажный дом, краеведческий музей и «Пункт несокрушимости», где выдавалась гуманитарная помощь, а жители могли подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом и набрать очищенную воду. Люди не пострадали.

Напомним, что 17 ноября российские войска обстреляли Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего ранен мужчина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко