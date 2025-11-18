Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия «Смерчем» и БПЛА ударила по Константиновке: в городе повреждены многоэтажки и музей
18 ноября 2025, 20:59

Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

18 ноября российские войска тремя ракетами РСЗО «Смерч» ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Повреждены шесть многоэтажных домов. Без пострадавших.

Позже оккупанты атаковали город FPV-дроном. Повреждены многоэтажный дом, краеведческий музей и «Пункт несокрушимости», где выдавалась гуманитарная помощь, а жители могли подзарядить телефоны, воспользоваться интернетом и набрать очищенную воду. Люди не пострадали.

Напомним, что 17 ноября российские войска обстреляли Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего ранен мужчина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Музей обстрелы FPV-дрон РСЗО Смерч
