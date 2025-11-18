У Донецькій області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із Комишувахи

Евакуація дітей з Донецької області. Фото: поліція

18 листопада на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про початок примусової евакуації сімей з дітьми із селища Комишуваха Краматорської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, зараз у селищі перебувають 12 дітей.



«Ще раз закликаю батьків та законних представників дітей – не нехтуйте евакуацією. Це складне рішення, але воно збереже життя вашим дітям та вам. Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 2500 разів. Перебувати в регіоні є дуже небезпечним для життя», – зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, що 18 листопада російська армія «Смерчем» та БПЛА вдарила по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджені багатоповерхівки та музей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко