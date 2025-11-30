Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Обстрел Краматорска вызвал пожар на рынке и ранил местную жительницу
30 ноября 2025, 08:10

29 ноября в Краматорске зафиксирован очередной обстрел, происшедший примерно в 16:40. По данным городских властей, два снаряда упали на открытую местность в одном из микрорайонов.

Третье попадание пришлось на район жилой застройки — на территорию городского рынка, где от удара вспыхнул пожар.

В результате обстрела пострадала женщина 1989 года рождения, сообщил начальник МВА Александр Гончаренко. По его словам, «ее состояние — средней тяжести, она находится на амбулаторном лечении».

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о масштабном пожаре в Краматорске, вызванным российским обстрелом.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

