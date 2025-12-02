Покровський напрямок: противник проникає малими групами

Командир взводу батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-й ОЄБр Денис «Гусь» заявив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. Про це він розповів в ефірі «Еспресо».

За його словами, російські сили продовжують сильний пресинг на місто, регулярно намагаючись проникати малими групами. Іноді, користуючись густим туманом, противник пробує заводити в місто техніку.



«Коли дозволяють умови, ми швидко виявляємо їх “коробочки” та оперативно їх знищуємо. Але загальний рівень тиску залишається дуже високим», — зазначив він.

За словами офіцера, російські війська зазнають там величезних втрат, проте продовжують наступи, незважаючи ні на що.



«З літа вони почали затягувати до міста диверсійно-розвідувальні групи, пізніше пішла піхота. Втрати у них колосальні, але вони, як і раніше, зовсім не зважають на своїх людей. Вони буквально лізуть по трупах своїх — і це не фігурально, а буквально так, і їх це не дуже турбує», — підкреслив Денис «Гусь».

Раніше ми писали, що у ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про «захоплення» селищ під Лиманом та Дружківкою.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»