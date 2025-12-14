В результате авиаудара в Запорожье разрушены АТБ и автостоянка

Последствия авиаудара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

В воскресенье утром российские войска авиабомбами атаковали Запорожье. По данным областной администрации, в результате ударов ранены как минимум семь человек, среди них — ребенок и сотрудник ГСЧС.

Один из авиаударов пришелся по магазину АТБ в микрорайоне Пески на улице Водограйной. Здание торгового объекта разрушено. После атаки люди продолжали обращаться к медикам, бригады «скорой» также направлены на места других попаданий.



В Хортицком районе Запорожья на автостоянке загорелись автомобили.

Последствия авиаудара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА



Всего по областному центру зафиксированы четыре удара. Сразу после обстрела Запорожья оккупанты начали наносить авиаудары по Запорожскому району — предварительно, по пригородам в районе Разумовки. Экстренные службы продолжают работу, все последствия атак уточняются.

Напомним, ночью, 14 декабря, российские войска осуществили массированную атаку по Одесской области, применив ударные беспилотники.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»