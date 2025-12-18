Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок та гаражний кооператив

Внаслідок російського авіаудару пошкоджено дев'ятиповерхівку у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Вночі, 18 грудня, російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок — у багатоповерхівці вибито вікна та зруйновано балкони. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.



Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Зафіксовано ушкодження на території гаражного кооперативу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Вибухова хвиля зачепила сусідню дев'ятиповерхівку, розташовану поряд з епіцентром удару, — будинок отримав додаткові пошкодження.

За даними обласної влади, минулої доби окупаційні війська завдали 684 удару по 24 населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, зафіксовано 13 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці громад області.



Також було здійснено 429 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під обстрілом опинилися десятки населених пунктів регіону. Ще шість ударів завдано із реактивних систем залпового вогню, а 236 обстрілів здійснено артилерією.



Влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань і закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, 16 грудня Запоріжжя зазнало російської атаки. Постраждали мирні мешканці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»