Украинским пенсионерам за границей и на ВОТ напомнили об обязательной идентификации до конца 2025 года

Иллюстративное фото

С 31 декабря 2025 года украинские пенсионеры, которые находятся за границей, являются ВПО или проживают на временно оккупированных территориях (ВОТ), обязаны пройти ежегодную физическую идентификацию. В противном случае выплата пенсий будет приостановлена с 1 января 2026 года.



Речь идет о гражданах, выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года, а также о жителях ВОТ. Новые правила не касаются иностранных пенсий. При этом государство упростило доступ к выплатам: пенсию можно получать на карту любого из 46 украинских банков или через «Укрпочту»



Основные изменения



Пенсионеры за границей и на ВОТ проходят идентификацию один раз в год — до 31 декабря. Жители ВОТ обязаны подавать заявление о неполучении пенсии от РФ. Для сохранения выплат необходимо проводить хотя бы одну финансовую операцию по счету каждые шесть месяцев.



В случае отсутствия идентификации выплаты приостанавливаются, но могут быть возобновлены задним числом после прохождения процедуры. Новые правила утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №299 от 11.02.2025, которое вступило в силу 20 марта 2025 года.



Способы прохождения идентификации



Дистанционно: через приложение Дія с использованием Дія.Підпис — авторизация на портале Пенсионный фонд Украины происходит автоматически. По видеосвязи — через портал ПФУ (Google Meet, Telegram, Viber).

Очно: в сервисном центре ПФУ или в уполномоченном банке на подконтрольной территории Украины (например, Ощадбанк). В консульстве Украины за рубежом — с оформлением справки о «факте пребывания в живых».



Необходимые документы



Паспорт (внутренний или заграничный); Пенсионное удостоверение; Банковские реквизиты; Для представителей — нотариально заверенная доверенность.

Что будет без идентификации



Если пенсионер не пройдет идентификацию до 31 декабря 2025 года, выплаты прекратятся с 1 января 2026 года. Однако после подтверждения личности пенсию можно восстановить — начисление произойдет с даты приостановки.



Отдельно для жителей ВОТ



Обязательно подать заявление о неполучении пенсии от РФ (онлайн, по почте или лично). Поддерживать активность счета — минимум одна операция раз в 6 месяцев. При несоблюдении требований выплаты замораживаются, но сохраняются и могут быть возобновлены.

Для консультаций работает горячая линия ПФУ: 0-800-503-753

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»