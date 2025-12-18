Украинским пенсионерам за границей и на ВОТ напомнили об обязательной идентификации до конца 2025 года

С 31 декабря 2025 года украинские пенсионеры, которые находятся за границей, являются ВПО или проживают на временно оккупированных территориях (ВОТ), обязаны пройти ежегодную физическую идентификацию. В противном случае выплата пенсий будет приостановлена с 1 января 2026 года.
Речь идет о гражданах, выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года, а также о жителях ВОТ. Новые правила не касаются иностранных пенсий. При этом государство упростило доступ к выплатам: пенсию можно получать на карту любого из 46 украинских банков или через «Укрпочту»
Основные изменения
Пенсионеры за границей и на ВОТ проходят идентификацию один раз в год — до 31 декабря. Жители ВОТ обязаны подавать заявление о неполучении пенсии от РФ. Для сохранения выплат необходимо проводить хотя бы одну финансовую операцию по счету каждые шесть месяцев.
В случае отсутствия идентификации выплаты приостанавливаются, но могут быть возобновлены задним числом после прохождения процедуры. Новые правила утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №299 от 11.02.2025, которое вступило в силу 20 марта 2025 года.
Способы прохождения идентификации
Дистанционно: через приложение Дія с использованием Дія.Підпис — авторизация на портале Пенсионный фонд Украины происходит автоматически. По видеосвязи — через портал ПФУ (Google Meet, Telegram, Viber).
Очно: в сервисном центре ПФУ или в уполномоченном банке на подконтрольной территории Украины (например, Ощадбанк). В консульстве Украины за рубежом — с оформлением справки о «факте пребывания в живых».
Необходимые документы
Паспорт (внутренний или заграничный); Пенсионное удостоверение; Банковские реквизиты; Для представителей — нотариально заверенная доверенность.
Что будет без идентификации
Если пенсионер не пройдет идентификацию до 31 декабря 2025 года, выплаты прекратятся с 1 января 2026 года. Однако после подтверждения личности пенсию можно восстановить — начисление произойдет с даты приостановки.
Отдельно для жителей ВОТ
Обязательно подать заявление о неполучении пенсии от РФ (онлайн, по почте или лично). Поддерживать активность счета — минимум одна операция раз в 6 месяцев. При несоблюдении требований выплаты замораживаются, но сохраняются и могут быть возобновлены.
Для консультаций работает горячая линия ПФУ: 0-800-503-753
