Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла
21 декабря 2025, 16:49

Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла

Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла

После вчерашней утренней атаки российских беспилотников в Одесской области улицы оказались залиты подсолнечным маслом.

Удар был нанесен по терминалу компании Allseeds Black Sea, расположенному в порту Южный. В результате попадания дронов были повреждены резервуары с подсолнечным маслом, вспыхнул масштабный пожар, а тысячи тонн продукции вылились на территорию предприятия и прилегающие дороги.

В компании подтвердили уничтожение значительных запасов масла и серьезные повреждения инфраструктуры терминала. По предварительным оценкам, речь идет о потере тысяч тонн готовой продукции.

Напомним, восемь человек погибли, 27 получили ранения в результате российского ракетного удара по портовой инфраструктуре Одесской области утром, 20 декабря.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
порт в Одессе терминал Южный разлив масла
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
все новости
16:49
Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
15:21
НАТО запускает второй хаб для поставок оружия Украине
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
11:47
Более полутора тысячи ударов за сутки: Донецкая область под массированным огнем РСЗО, FPV-дронов и КАБ-250
11:07
ПВО Украины уничтожила и подавила 75 беспилотников
10:04
Один погибший и четверо раненых: последствия российских обстрелов Донетчины за сутки
09:43
DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
08:20
Гуляйполе и Пологовский район — эпицентр атак: более 300 ударов дронами за сутки
17:50
Энергообъекты в четырех областях Украины попали под российский обстрел
16:55
Американцы предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и России — Зеленский
15:58
Полиция назвала фейком видео дрона с российским флагом над Киевом
14:11
На карте Deep State Мирноград Покровского района перешел в серую зону: что это значит
13:20
По данным разведки США, Путин намерен захватить всю Украину — Reuters
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
11:18
Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще двое получили ранения — Нацполиция
10:25
Атака украинских дронов в Каспийском море: куда ударили Силы обороны
10:05
В Славянске из-за атаки российского дрона погиб мужчина
все новости
ВИДЕО
Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла
21 декабря, 16:49
Криминальные разборки в оккупированном Мариуполе. Кадр из видео Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
21 декабря, 16:07
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
21 декабря, 12:56
Силы обороны сорвали штурм РФ возле Покровска. Фото: скриншот ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска
19 декабря, 18:54
Разведка показала видео спецоперации в Запорожской области. Фото: ГУР В Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов
19 декабря, 16:49
Танк Т-90М после сброса термобарической гранаты. Дрон ВСУ уничтожил Т-90М на Покровском направлении
19 декабря, 16:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор