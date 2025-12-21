Вчерашний удар БПЛА по Одесскому терминалу привел к масштабному разливу масла

После вчерашней утренней атаки российских беспилотников в Одесской области улицы оказались залиты подсолнечным маслом.

Удар был нанесен по терминалу компании Allseeds Black Sea, расположенному в порту Южный. В результате попадания дронов были повреждены резервуары с подсолнечным маслом, вспыхнул масштабный пожар, а тысячи тонн продукции вылились на территорию предприятия и прилегающие дороги.

В компании подтвердили уничтожение значительных запасов масла и серьезные повреждения инфраструктуры терминала. По предварительным оценкам, речь идет о потере тысяч тонн готовой продукции.

Напомним, восемь человек погибли, 27 получили ранения в результате российского ракетного удара по портовой инфраструктуре Одесской области утром, 20 декабря.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»