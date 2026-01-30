Силы ПВО сбили 80 дронов над Украиной

Российская армия в ночь на 30 января запустила ракету и 111 БПЛА над Украиной. Противовоздушная оборона сбила 80 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.



«В ночь на 30 января (с 18:00 29 января) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской обл., а также 111 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк — Украины, около 70 из них – «шахеды», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила 80 БПЛА.



Кроме того, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на двух локациях.



Ранее мы писали, что в ночь с 28 на 29 января российская армия атаковала Краматорскую громаду Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»