Сили ППО збили 80 дронів над Україною

Російська армія в ніч проти 30 січня запустила ракету і 111 БПЛА над Україною. Протиповітряна оборона збила 80 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



«У ніч на 30 січня (з 18:00 29 січня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М з Воронезької області, а також 111 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів з напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, близько 70 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 80 БПЛА.



Крім того, зафіксовано попадання балістичної ракети та 25 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламків) БПЛА на двох локаціях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»