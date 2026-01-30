Війська Росії безпілотником атакували Краматорськ: під удар потрапила критична інфраструктура

30 січня о 07:43 російські окупанти дроном «Молнія-2» атакували місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Під удар потрапила критична інфраструктура міста.



Інформація про постраждалих не надходила. Встановлюються остаточні наслідки атаки.

Нагадаємо, що ввечері 29 січня російський безпілотник влучив у будинок у місті Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко