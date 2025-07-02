Наслідки українських операцій: скільки у Росії залишилось літаків для запуску ракет та як змінились тактики після операції «Павутина»

Російські літаки. Фото: ШІ

За час повномасштабного вторгнення Україна знищила більше 20-ти літаків, які є носіями крилатих та балістичних ракет. Ними РФ вже більше трьох років методично б’є у першу чергу по цивільним об’єктам. Це бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, винищувачі МіГ-31К, які несуть ракети Х-101, Х-22 та «Кинджал».



«Новини Донбасу» порахували, скільки у Росії залишилося таких літаків та спитали в експертів, як змінюються тактики обстрілів після успішних операцій Сил оборони зі знищення стратегічної авіації РФ.

Крилаті ракети вже не в пріоритеті під час атак

За шість місяців 2025 року Росія, згідно зі зведеннями Повітряних сил, не випустила по Україні жодної ракети Х-555. При цьому кількість крилатих ракет Х-101/Х-55 досягла більш ніж 250-ти. Цю кількість «Новини Донбасу» також вирахували, передивившись зведення Повітряних сил. Однак, у минулі роки війни РФ використовувала під час атак ці ракети частіше. Наприклад, тільки у грудні 2024 року по українських містах вдарили більш ніж сотнею Х-101/Х-55. А 17 листопада минулого року Росія випустила рекордну 101 таку ракету. Основною зброєю Х-101 були під час ударів по енергетичній інфраструктурі у 2022-2023 роках. Але чим більше партнери передавали Україні засобів протиповітряної оборони, тим збільшувався відсоток збиття крилатих ракет.

Уламки крилатої ракети Х-101. Фото: пресслужба ДСНС

«Росіяни прийшли до висновку, що використання ракет Х-101 не дуже ефективно. Попри те, що Х-101 — сучасна, потужна ракета, яка відповідає всім викликам. Серйозна ракета, яка може створити купу проблем, але ми почали їх збивати. Вони запускають сто штук, з них збито 90-95%. Чому Іран не використовує проти Ізраїлю крилаті ракети? Він їх навіть не розробляв, тому що розуміє, що крилата ракета повинна виконувати спеціальні функції. Вона може використовувати рельєф місцевості, щоб прикритися. Але коли треба перетинати пустелю, то її виявлять. Тобто, вся ідея крилатої ракети в можливості неочікувано з’явитися і вразити цілі, які захищені. Вразити в першу чергу засоби ППО, радіотехнічні, РЕБи», — коментує аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.



Але практика показала, що українські засоби виявлення відстежують такі ракети, а засоби ураження збивають. Тож Росія, за словами Костянтина Криволапа, змінила тактику. Противник проаналізував українську систему ППО та зрозумів, що вона не витримає концентрованих ударів «Шахедів».



«Тактика така: концентруватись на якомусь об’єкті, довбати його, поки не продовбаєш цю ППО. Потім, коли там вже нічого не буде, особливо якщо вдасться вразити локатори, можна запустити вже туди крилаті ракети. І щоб там досягти високої ефективності, треба довбати “Іскандерами”. Під час атаки 17 червня по Києву йшли один за одним “Шахеди” на одну й ту ж ціль, сконцентровано, з інтервалом приблизно в 35 секунд. І вони добивали це крилатими ракетами і одночасно з цим були пуски “Іскандерів”, щоб вони в одну точку пройшли одночасно», — каже Костянтин Криволап.



17 червня Росія випустила 16 ракет Х-101/Х-55 із Саратовської області. За повідомленням Повітряних сил, 15 було збито, хоча експерти піддають сумніву саме таку кількість знищених ракет. Х-101, яку не вдалось вразити, розтрощила під’їзд багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці. Загинуло більше 20-ти людей. Запускали ці ракети із двох літаків Ту-95МС та одного Ту-160. І така кількість бомбардувальників дуже невелика, якщо порівнювати з атаками минулих років.

Фото: пресслужба ДСНС

«Близько половини боєздатних Ту-95МС фактично вибули зі складу флоту РФ»

Ту-95МС — радянський бомбардувальник, один із найстаріших в російській бойовій авіації. Його модернізували для несення ракет Х-101, тож цей літак став основним під час атак на українські міста. Російські джерела пишуть, що в РФ на 2025 рік було до 60-ти Ту-95МС. Бюлетень The Military Balance давав приблизно таку ж інформацію: 58 літаків. Це загальна кількість, у бойовому стані при цьому могло бути набагато менше. Щодо дислокації бортів, то у березні портал «Мілітарний» писав: на базі «Енгельс» у Саратівській області розміщувалося 18 бортів. Ще 30 на аеродромі у селі Українка Архангельської області. Тож, загалом 48 літаків. Внаслідок операції «Павутина» 1 червня РФ втратила, за різними даними, від 12 до 20% авіапарку Ту-95. Незалежний OSINT-ресурс Oryx дає інформацію, що Україна вивела з ладу дев’ять таких бомбардувальників.

Фото: безкоштовний хостинг

«Ці літаки фактично вже не відповідають сучасним вимогам до стратегічної авіації у світі. Тобто, це такі дозвукові літаки, які є відносно легкою ціллю. І в цілому їхній ресурс незначний, вони часто ламаються, вимагають тривалого і складного технічного обслуговування. Можливо, тому Росія не робить ставку на ці літаки в майбутньому. За різними оцінками, близько половини загалом боєздатних літаків саме даного типу фактично вибуло зі складу флоту Російської Федерації», — коментує експерт з питань авіації Богдан Долінце.



23 червня моніторингові групи писали, що на авіабазі у селі Українка дислокувалися 37 Ту-95МС. Така ж цифра була озвучена і тижнем раніше, через що можна припустити: це та кількість Ту-95МС, які залишились у РФ. Крім того, під час обстрілів Росія використовує меншу кількість Ту-95МС, ніж раніше. Для порівняння: 29 травня 2023 року у повітря підіймали дев’ять таких бомбардувальників. 17 листопада 2024 року — 16. 17 червня цього року, як вже зазначалось вище, два Ту-95МС. Аналітики бачать у зміні тактики прямий вплив операції «Павутина».

Авіабаза у селі Українка. Фото: канал Tracking

«Знищення такої кількості літаків суттєво вдарило по їх можливостях додавати крилаті ракети. В останньому ударі по Києву їх було 16 (мова про удар 17 червня та ракети Х-101, — ред.). Вони використали два Ту-95 і один Ту-160. Ту-160 вони використали за весь час війни, якщо не помиляюсь, чотири чи п’ять разів. Тобто, у них можливість, навіть коли вони зробили масовану атаку, додати крилатими ракетами зараз значно обмежена», ​​— коментує Костянтин Криволап.



Зменшення кількості літаків призвело до того, що навантажують їх значно більше. Ту-95МС може нести вісім ракет, але раніше кожен літак завантажували максимум на 50%.



«Крила літаків Ту-95 взагалі не були розраховані на те, щоб перевозити ракети Х-101. Це крило і так важке з погляду навантаження. На кожному півкрилі встановлено два дуже важкі турбогвинтові двигуни. А коли на це крило причепити ще вісім ракет — на одне півкрило по чотири ракети, — це навантаження, на яке ніхто не розраховував. Тому вони почали на одному крилі таскати не по чотири ракети, а по дві. І максимальна завантаженість цих літаків була на рівні чотирьох ракет, а була взагалі купа атак, коли вони вилітали великою зграєю, таскали по дві ракети. Але тепер вони не можуть такою великою зграєю літати, у них немає зграї», — коментує Костянтин Криволап.

Літак Ту-95МС. Фото: «Вікіпедія»

Звичайно, що понаднормова робота та нещадна експлуатація призводять до того, що Ту-95МС швидше зношуються. Вони будуть частіше ламатися, виходити з ладу.



«Завантаження фактично повним боєкомплектом пов’язане з дефіцитом літаків, адже частина уражена або пошкоджена. Інша частина в принципі була в цілому не придатна для виконання бойових завдань. Це змушує ворога використовувати ресурс наявних літаків фактично на 100%. Але це призведе до того, що ці літаки швидше втратять свої здатність і свої ресурси, вони будуть списані. При більшому завантаженні набагато швидше відбувається знос самого борту. Це вимагає частіше і дорожче проводити технічне обслуговування та ремонти літаків», — каже Богдан Долінце.



Тож, якщо казати про знищення авіації, то має значення не тільки конкретно ураження бомбардувальників. Майже після кожного нальоту українських дронів на аеродроми Росії доводиться змінювати тактики та логістику. Що врешті призводить до зношення авіації.

Скільки в РФ залишилось найцінніших Ту-160

Після операції «Павутина» Росія перегнала свої стратегічні літаки на Далекий Схід. Наприклад, 15 червня п’ять одиниць Ту-160 та чотири Ту-95МС дислокувались на авіабазі «Єлізово». Це Камчатський край. Ще два літаки на базі «Анадирь» у Чукотському окрузі РФ. Аби перелетіти на пускові рубежі ближче до України, запустити ракети, а потім повернутись назад, бомбардувальники повинні подолати більше десяти тисяч кілометрів.



«Більша дальність польоту впливає на ресурс літаків. Це пов’язано з більшими витратами на володіння літаком, тобто, на кожну льотну годину вони витрачають більше палива, більше часу. Пілот знаходиться фактично в польоті і не виконує бойове завдання. Літак більшу кількість часу стоїть на землі, адже є вимоги по відпочинку льотного складу і так само літак після певної кількості нальоту годин потребує додаткових регламентних технічних робіт. Звісно, збільшення часу і відстані призводять до того, що ці роботи проходять частіше або можуть тривати довше», — коментує Богдан Долінце.

Літак Ту-160: Фото: скриншот з відео Міноборони РФ

Подалі від українських дронів Росія в першу чергу сховала Ту-160. За час війни Силам оборони не вдалось вразити чи пошкодити жодного такого бомбардувальника. Це — найцінніше, що є у парку російської стратегічної авіації і їх у РФ небагато.



«Їх 13 нібито літає. Три чи чотири стоять, чи то на модернізації, чи то на реанімації на заводу в Казані — не можу зрозуміти. Тому що коли хворий прилетів три роки тому і з ним нічого не можуть зробити, то це реанімація», — каже Костянтин Криволап.



Ту-160 можуть нести до 12 крилатих ракет. Але через важливість цього літака, Росія, як вже було зазначено, майже не застосовує його для ударів по Україні.



«Ту-160 є найсучаснішими літаками стратегічної авіації у флоті Росії. Тому вона все ж таки їх зберігає. І в принципі не бачить потреби їх застосовувати, в тому числі проти України, адже вона має достатній ресурс інших літаків. Ту-160 надзвукові. Вони розглядаються в першу чергу як носії тактичної ядерної зброї для протидії країнам Заходу», — пояснює Богдан Долінце.



Принаймні, так було раніше. Після операції «Павутина» Ту-160 все ж таки переганяють на пускові рубежі. Під час атаки в ніч на 17 червня з авіабази «Енгельс-2» ракети запускав один такий бомбардувальник. 23 червня на цій же базі перебував теж один Ту-160.

Ту-22М3 — рекордсмен за втратами

Ще один лідер за кількістю запущених по Україні ракет — літак Ту-22М3. Він несе Х-22. Аналітики називають цю зброю терористичною, бо Х-22 дуже велика та дуже неточна.



«Це взагалі була ракета, розрахована на те, що вона ядерним зарядом вдарить на скупченню кораблів, де точність 300-600 метрів суттєвого значення немає. Ці ракети летять дуже швидко, вони важкі для перехоплення, їх можуть перехопити SAMP/T та Patriot, в основному», — коментує Костянтин Криволап.



Проте, ці характеристики не зупиняють Росію. Ракетою Х-22 РФ вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року. Тоді загинуло більше 40 людей.

Фото: пресслужба Володимира Зеленського

Плюс у тому, що носій Х-22 літак Ту-22М3 є рекордсменом у плані втрат. За даними Oryx, знищено або пошкоджено 11 цих бомбардувальників. Аналітики підрахували, що під час операції «Павутина» РФ втратила шість Ту-22М3, але в інших джерелах фігурує кількість від семи до 12.

Фото: безкоштовний хостинг

«Ту-22М3 — це виключно терористична зброя. Їх ураження, зменшення можливості підняття ракет Х-22 для нанесення ударів — це дуже суттєво», — підкреслює Костянтин Криволап.



Ту-22М3, згідно з інформацією моніторингових груп, зараз дислокуються на аеродромі «Совєтський» у Республіці Комі. Перед обстрілами на пускові рубежі переганяють у середньому два борти Ту-22М3, але буває і по чотири. Один такий літак може нести три Х-22, але може та несе, підкреслюють експерти, то зовсім різні цифри. Наприклад, 9 червня у Севастополі перебували чотири Ту-22М3. Вони випустили по цілях в морі чотири ракети. Тобто, по одній ракеті на кожному борту.

Вісім Міг-31К чи більше?

Останній літак, про який піде мова, це МіГ-31К. Той, через який тривогу оголошують по всій Україні. Лише цей літак може запускати аеробалістичну ракету «Кинджал». Причому, згідно з інформацією Повітряних сил, Росія б’є ними все частіше. Так, на початок січня 2024 року, тобто, майже за два роки повномасштабного вторгнення, РФ випустила по Україні 63 «Кинджали». «Новини Донбасу» передивились зведення Повітряних сил за 2024-й та половину 2025-го року. Приблизно за півтора роки МіГ-31К вдарили 77-ма «Кинджалами».



«Взагалі цих літаків було модернізовано 12 машин. Що таке модернізували під “Кинджал”? Це взяли звичайний перехоплювач МіГ-31БМ, виклали з нього всі лампові тиристори часів 70-80-х років, залишили тільки те, що необхідно для “Кинджала”. Познімали все, що можна було познімати. Причепили цей “Кинджал”. Він навіть для цього літака дуже важкий. Тому було зроблено модернізацію. Два перші літаки, на яких проводили цю модернізацію, вважаються нібито прототипом, а потім ще десять було модернізовано. Так от, серед експертів дискусія, чи то десять рахувати, чи 12. І ці два, які були прототипами, чи використовують для бойових дій», — каже Костянтин Криволап.



МіГ-31К — ще один дуже рідкісний експонат у парку російської авіації. У серпні минулого року Україна вдарила по авіабазі «Саваслейка». Тоді повідомлялось про ураження до семи МіГ-31К. Богдан Долінце підкреслює: за різними оцінками, в кінці 2024 року Росія мала в боєздатному стані лише вісім або дев’ять бортів цього літака. Один МіГ-31К може нести тільки один «Кинджал». Зазвичай РФ запускає до чотирьох таких ракет в одну атаку, але 17 листопада минулого року по Україні вдарили вісьмома «Кинджалами». Тобто, в парку противника наразі саме стільки МіГ-31К?



«Коли сказали, що випустили вісім “Кинджалів”, мене це здивувало. Щось арифметика не складається. Були знищення. І після цих знищених залишились шість машин навіть з двома, які прототипи. Тому коли було повідомлення про вісім, то це значить, що він злетів, пульнув, повернувся, причепили, злетів і знову дав. Інше пояснення восьми “Кинджалів” є тільки в тому, що може вони розпотрошили ще один МіГ-31БМ чи два, чи чотири і змогли його довести до стану, коли він може таскати “Кинджали”», — пояснює Костянтин Криволап.



А Богдан Долінце додає, що носієм «Кинджала» може стати і бойовий МіГ-31. Для цього з нього необхідно демонтувати більшу частину обладнання, зменшити вагу і зняти додаткові системи, які не потрібні під час запуску ракети. Таким чином, МіГ-31 може перетворитись на пускову платформу.

Чому атаки не припиняються?

Тож, літаки знищуються, але атаки все одно не припиняються.



«Якщо саме про літаки, то маємо розуміти, що в цілому необхідно щонайменше знищити до десяти літаків МіГ-31К. Забезпечити знищення щонайменше до 50-ти одиниць саме стратегічної авіації. Тобто, мова про залишки літаків Ту-95, які в Росії залишились, Ту-22М3 та тої незначної кількості Ту-160, що все виглядає достатньо складним завданням», — каже Богдан Долінце.



Крім цього, РФ під час атак використовує ще й наземні пускові установки, наприклад, «Іскандери», та кораблі і підводні човни для ракет типу «Калібр». За словами Костянтина Криволапа, останнім часом Росія намагається вражати цілі саме за допомогою оперативно-тактичних комплексів «Іскандер». Експерт нагадує, посилаючись на дані ГУР: на початок цього року навколо українських кордонів було 54 такі комплекси. Кожен може випускати по дві ракети. Причому, з «Іскандерів» можна запускати не лише балістичні, але й крилаті ракети. Таким чином, щоб припинити атаки РФ, необхідно все це знищити, що дуже складно. І, крім того, це стосується тільки ракетної складової. Росія так само зможе запускати безпілотники.