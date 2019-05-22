У Зеленского назвали вероятного лидера партийного списка «Слуги народа»

Партию «Слуга народа» на парламентских выборах может возглавить политтехнолог Дмитрий Разумков, который во время предвыборной гонки выступал спикером «ЗеКоманды». Об этом заявил заместитель председателя Администрации президента Руслан Рябошапка.



«Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки», — цитируют его слова «Українські новини».



Разумков являлся одним из главных политконсультантов Зеленского на президентских выборах.



Разумкову 35 лет. Он в Бердичеве Житомирской области. Его отец Александр Разумков в 1994 — 1995 годах работал первым помощником президента Украины Леонида Кучмы.



Дмитрий окончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение».



В 2006 — 2010 годов был членом Партии регионов, из которой вышел после победы Виктор Януковича на президентских выборах 2010 года.



Также он является правляющим партнером и директором «Ukrainian Politconsulting Group».