Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского назвали вероятного лидера партийного списка «Слуги народа»

22 мая 2019, 18:39

У Зеленского назвали вероятного лидера партийного списка «Слуги народа»

Партию «Слуга народа» на парламентских выборах может возглавить политтехнолог Дмитрий Разумков, который во время предвыборной гонки выступал спикером «ЗеКоманды». Об этом заявил заместитель председателя Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки», — цитируют его слова «Українські новини».

Разумков являлся одним из главных политконсультантов Зеленского на президентских выборах.

Разумкову 35 лет. Он в Бердичеве Житомирской области. Его отец Александр Разумков в 1994 — 1995 годах работал первым помощником президента Украины Леонида Кучмы.

Дмитрий окончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение».

В 2006 — 2010 годов был членом Партии регионов, из которой вышел после победы Виктор Януковича на президентских выборах 2010 года.

Также он является правляющим партнером и директором «Ukrainian Politconsulting Group».

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Разумков
Организации
Слуга народа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:02
8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день
16:12
«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви
23:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:00
ОБСЕ: Житель Донецка получил ранение, «скорая» приехать не смогла
14:00
В центре Донецка установили бюст боевика «Мамая»
11:51
Активнее всего украинские сайты на Донбассе блокирует «ЛНР»
09:48
В «ЛНР» думают, закрывать ли копанку, которую назвали небезопасной
23:20
Что говорили о Донбассе в первый день президентства Зеленского. Главное за день
05:35
Помощник президента РФ встретился с главой «ДНР» во время боя MMA в Ростове
23:42
«Минск» на кону, избыток донбасской стали в РФ и стрельбы для школьников. Главное за неделю
13:14
Непризнанность и старый манеж. Донецкие легкоатлеты рассказали о проблемах при «ДНР»
22:35
Украина пойдет в Евросоюз без «ДНР»? ►
22:40
Главные события 17 мая в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
16:21
В Донецке задержали «полицейских ДНР», которые избили задержанного в кабинете
14:30
Вблизи «Донбасс Арены» хотят установить бюст «Мамая» из «ДНР»
все новости
23:59
Гранату в отделении «Приватбанка» на Луганщине взорвал доброволец АТО. Журналист рассказал подробности случившегося
23:02
8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день
21:50
Портнова допросили в деле о событиях на Евромайдане
21:25
«Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» уже в статусе чемпиона
20:55
Порошенко высказался об идее референдума о мирных соглашениях с РФ
20:35
«Шахтер» устроил масштабный концерт впервые за 5 лет
19:25
АП: Зеленский думает над способами сдвинуть переговоры по Донбассу с «мертвой точки»
18:39
У Зеленского назвали вероятного лидера партийного списка «Слуги народа»
18:06
Зеленский назначил еще одного замглавы АП
17:39
Кабмин выделил 32 млн гривен на аудит «Укроборонпрома»
17:15
У Зеленского настаивают, что Богдан не попадает под люстрацию. По закону — попадает
17:00
Антикоррупционная прокуратура открыла дело на Порошенко
16:56
Начальник Госохраны Гелетей подал в отставку
16:12
«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви
15:41
У Зеленского назвали нового секретаря СНБО
все новости
ВИДЕО
Минобороны не разрешило открыть аэропорт в Краматорске
22 мая, 14:02
Улицу под Администрацией президента открыли для прохода
21 мая, 11:31
Зеленский отправился в Администрацию президента пешком
20 мая, 13:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция