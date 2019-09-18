Алексей Резников. Фото: kyivcity.gov.ua / Архив

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ опубликован сегодня.



В документе уточняется, что Резников пришел в рабочую подгруппу ТКГ по политическим вопросам вместо назначенного 19 июня Александра Моцика.



По факту же Резников заменил в этом статусе Романа Бессмертного, которого Зеленский освободил от исполнения обязанностей 13 августа — почти через месяц после назначения вместо Моцика.

Алексей Резников, 1966 года рождения, в 1991 году закончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности «правоведение». После этого работал юристом и адвокатом.



В июне 2014 года Резников был избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С декабря 2015 года — советник на общественных началах столичного мэра по вопросам реформ местного самоуправления.



С марта 2016 года — заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.



В сентябре 2018 года мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.