Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ опубликован сегодня.
В документе уточняется, что Резников пришел в рабочую подгруппу ТКГ по политическим вопросам вместо назначенного 19 июня Александра Моцика.
По факту же Резников заменил в этом статусе Романа Бессмертного, которого Зеленский освободил от исполнения обязанностей 13 августа — почти через месяц после назначения вместо Моцика.
Алексей Резников, 1966 года рождения, в 1991 году закончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности «правоведение». После этого работал юристом и адвокатом.
В июне 2014 года Резников был избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С декабря 2015 года — советник на общественных началах столичного мэра по вопросам реформ местного самоуправления.
С марта 2016 года — заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.
В сентябре 2018 года мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.