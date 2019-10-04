В «Слуге народа» готовы согласовать закон об «особом статусе» Донбасса с Россией

Позиция по новому закону об «особом статусе» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет согласована в том числе и с Россией. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции «Слуги народа» Богдан Яременко, передает «Интерфакс-Украина».



Яременко отметил, что готовить законопроект будет Верховная Рада. При этом он выразил уверенность, что сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с Россией и международными посредниками.



«Это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос [об "особом статусе" Донбасса] на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России», — добавил депутат.



Ранее Яременко исключил возможность проведения референдума по закону об «особом статусе».

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца года украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера».



В «Слуге народа» считают преждевременным начинать подготовку нового закона до проведения саммита «Нормандского формата».