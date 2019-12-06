Арахамия назвал слова Ермака о стене на Донбассе метафорой

Слова помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе в случае провала переговоров в «нормандском формате» являются метафорой. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «НАШ».



Он сообщил, что сегодня утром состоялась встреча глав фракций Верховной Рады с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко накануне «нормандского» саммита. Арахамия отметил, что встреча получилась «очень откровенной», а Ермак и Пристайко попросили у депутатов поддержки.



«Когда президент едет — это как на футболе. Если все будут свистеть и улюлюкать, то это будет не очень благоприятная атмосфера для того, чтобы провести успешные переговоры», — подчеркнул глава фракции СН.



Он уточнил, что на встрече у Ермака спросили, что означают его слова о стене. «Это было метафорическое высказывание по сути», — пересказал ответ помощника президента Арахамия.

5 декабря Андрей Ермак заявил, что украинская власть не отказывается от «плана Б» — изоляции неподконтрольной части Донбасса в случае провала переговоров в «нормандском формате». Ермак отметил, что Киев будет «не в фигуральном плане строить стену».