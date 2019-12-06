Зеленского готовят к «нормандской» встрече силовики, дипломаты и ученые

Президента Владимира Зеленского готовят к саммиту в «нормандском формате» представители силовых ведомств, дипломаты и ученые. Об этом заявил глава провластной парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.



«Президент рассматривает вместе с рабочей группой, где есть представители сектора безопасности, дипломаты, ученые, все возможные сценарии. Они готовят президента к этой встрече», — сказал он в кулуарах Верховной Рады телеканалу «НАШ».



По словам Арахамии, существует 8-10 возможных сценариев дальнейшего развития ситуации и более сотни комбинаций.



Также глава фракции СН заявил, что слова помощника президента Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе в случае переговоров являются метафорой.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Владимир Зеленский назвал основными целями Украины на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и полное прекращение огня на Донбассе. Также он рассчитывает обсудить передачу Россией контроля над донбасским участком границы и проведение местных выборов на Донбассе после их возвращения под контроль Украины.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва в российско-украинских отношениях по итогам «нормандского» саммита ждать не стоит.