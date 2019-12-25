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ГБР обнаружила схему вымогательства «откатов» чиновниками «Артемсоли» и СБУ

25 декабря 2019, 16:21

ГБР обнаружила схему вымогательства «откатов» чиновниками «Артемсоли» и СБУ

Государственное бюро расследований (ГБР) уличило чиновников госпредприятия «Артемсоль» и работниками СБУ на вымогательстве «отката» в 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении средств в соответствии с подписанными актами приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство «откатов» происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторов которой задержали.

Среди участников схемы ГБР выявила заместителя начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, а также ряд чиновников «Артемсоли».

«Сговорившись между собой, они наладили схему по вымогательству и получению "откатов". Для этого они создавали искусственные преграды компаниям во время процедуры подписания актов приема работ, затягивали сроки перечисления средств за выполненные работы, по инициативе правоохранителей присылали официальные письма в уполномоченные органы с требованием провести проверку соблюдения требований действующего законодательства компаниями», — говорится в сообщении.

Размер так называемого «отката» устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров. В ноябре правоохранители зафиксировали факт вымогательства и получения части «отката» в размере 8,5 тысяч долларов в Запорожье.

24 декабря в Бахмуте Донецкой области задержали упомянутых сотрудников СБУ во время получения ими остальных «отката» в 540 тыс. грн. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности чиновников «Артемсоли».

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