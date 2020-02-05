УП узнала имя главного претендента на пост главы МинВОТ

Главным кандидатом на пост руководителя министерства по делам оккупированных территорий является представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексея Резникова. Об сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Офисе президента.



По словам собеседников издания, сначала Резникова рассматривали как кандидата на должность вице-премьера, который должен заниматься вопросами оккупированных территорий. Он приходил на собеседование 1 февраля.

Однако, по данным издания, у президента Владимира Зеленского решили не назначать отдельного вице-премьера оккупированных территорий, а вместо этого опять хотят разделить Минветеранов и МинВОТ. Последнее министерство и должен возглавить Резников.



Накануне премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение о создании министерства по делам оккупации принято.

Алексей Резников является бывшим заместителем мэра Киева Виталия Кличко и экс-секретарем Киевсовета. В сентябре 2019 года он стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Резников также вошел в состав украинской делегации на встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.