В Москве предложили «Л-ДНР» ввести в переговоры ТКГ Януковича

В Москве считают, что ситуация с участием переселенцев в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу может дойти до абсурда: к примеру, группировки «ДНР» и «ЛНР» введут в переговоры бывшего президента Украины Виктора Януковича и объявят его представителем украинской стороны.



Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах, который включен в переговорный процесс.



На этой неделе украинская сторона впервые пригласила в ТКГ представителей ОРДЛО из числа вынужденных переселенцев. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан. Киев ввел их как альтернативу представителям «ДНР» и «ЛНР», которые участвуют в заседаниях.



Собеседник «Коммерсанта» назвал вовлечение Украиной в переговоры альтернативных представителей Донецка и Луганска «отвлекающим маневром», демонстрирующим нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения и договоренности, достигнутые на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже.



По его словам, введенных в ТКГ переговорщиков и Москва, и «Л-ДНР» рассматривают как членов украинской делегации, а не представителей ОРДЛО.



«Киев не может сам назначить представителей конфликтующей стороны. Их должен Донецк и Луганск представлять. А если ДНР и ЛНР приведут экс-президента Украины Виктора Януковича и будут с ним говорить об урегулировании конфликта?» — заявил источник издания.