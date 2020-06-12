Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Москве предложили «Л-ДНР» ввести в переговоры ТКГ Януковича

12 июня 2020, 09:47

В Москве предложили «Л-ДНР» ввести в переговоры ТКГ Януковича

В Москве считают, что ситуация с участием переселенцев в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу может дойти до абсурда: к примеру, группировки «ДНР» и «ЛНР» введут в переговоры бывшего президента Украины Виктора Януковича и объявят его представителем украинской стороны.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах, который включен в переговорный процесс.

На этой неделе украинская сторона впервые пригласила в ТКГ представителей ОРДЛО из числа вынужденных переселенцев. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан. Киев ввел их как альтернативу представителям «ДНР» и «ЛНР», которые участвуют в заседаниях.

Собеседник «Коммерсанта» назвал вовлечение Украиной в переговоры альтернативных представителей Донецка и Луганска «отвлекающим маневром», демонстрирующим нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения и договоренности, достигнутые на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже.

По его словам, введенных в ТКГ переговорщиков и Москва, и «Л-ДНР» рассматривают как членов украинской делегации, а не представителей ОРДЛО.

«Киев не может сам назначить представителей конфликтующей стороны. Их должен Донецк и Луганск представлять. А если ДНР и ЛНР приведут экс-президента Украины Виктора Януковича и будут с ним говорить об урегулировании конфликта?» — заявил источник издания.

Читайте также:

Украинский представитель Луганска в ТКГ прокомментировал нахождение отца на «Миротворце»

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР Трехсторонняя контактная группа
Прочее
Россия-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня
17:04
«ЛНР» рассказала, как можно пересечь КПВВ в Станице Луганской
12:33
В Донецке заявили, что спасли мост от обрушения. Но нужны деньги на ремонт
10:57
Подконтрольный «ЛНР» Алчевский металлургический комбинат приостановил работу
10:27
«ДНР» сообщила о двух смертях от коронавируса и 25 заболевших за сутки
09:43
ОБСЕ снова зафиксировала грузовики на границе ОРДЛО и РФ
09:28
Мужчина получил ранения головы во время обстрела окраины Донецка
08:55
Шахтеры в Антраците объявили голодовку и выдвинули новые требования к «ЛНР»
07:15
Заседание ТКГ продолжат 15 июня. Ожидается обсуждение открытия КПВВ
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
23:05
Украина в «Минске» спросила у «ДНР» про похищение жительницы Испании в Донецке
22:30
В Донецк приехал бывший «премьер ДНР» Бородай
16:02
Жители Донецка рассказали, как карантин повлиял на их бюджет ►
15:00
«Л-ДНР» хотят, чтобы открытие КПВВ согласовали в ТКГ
12:29
«Л-ДНР» отказываются пропускать людей через КПВВ. Мужчина упал в обморок
все новости
10:28
Кабмин рассмотрит изменение пропускного режима через КПВВ
10:12
В Сумской области воевавший на Донбассе мужчина подорвал себя гранатой
09:47
В Москве предложили «Л-ДНР» ввести в переговоры ТКГ Януковича
09:27
Над Донетчиной глушили беспилотники ОБСЕ, один потерпел крушение
08:24
В Украине выявили 683 заболевших коронавирусом за сутки
08:20
На Донбассе пострадали трое украинских военных в результате обстрелов
23:46
В Донецкой области — 12 новых заболевших коронавирусом
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня
22:35
Двух жителей Донетчины приговорили к 5 годами тюрьмы за организацию «референдума»
21:53
Украинские кинотеатры могут возобновить работу со 2 июля
21:13
Зеленский сменил командующего Военно-морскими силами ВСУ
20:17
Украина и Россия обсудили в Минске работу ТКГ
19:09
На Луганщине будут судить двух полицейских за «отжим» автомобиля
18:01
Шмыгаль похвалил Авакова и отверг идею об его отставке
17:57
Какие стратегии есть у власти для противодействия коронавирусу ►
все новости
ВИДЕО
Какие стратегии есть у власти для противодействия коронавирусу ►
11 июня, 17:57
Жители Донецка рассказали, как карантин повлиял на их бюджет ►
10 июня, 16:02
Донбасс без воды. К чему готовиться ►
06 июня, 21:30

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция