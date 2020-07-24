РФ отказывается утвердить 13 районов для разминирования на Донбассе

Украинская сторона взволнована тем, что Россия на переговорах в Трехсторонней контактной группе отказывается утверждать уже согласованные 13 районов для разминирования.



Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 23 июля, заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».



«Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Рядом с этим, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, по которым сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвода тяжелого вооружения и разминирования. Наиболее тревожным по последнему вопросу является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования», — заявил он.



Глава миссии Украины при ОБСЕ также указал на то, что Россия и ее представители временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей.



В частности, как сообщает Цымбалюк, по вине российской стороны практически остановлено обсуждение вопроса особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее в ООН прокомментировали достигнутые договоренности по прекращению огня на Донбассе.



Напомним, 22 июля стороны в Трехсторонней контактной группе подписали дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Ожидается, что с понедельника 27 июля вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР» и «ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.



На этом же заседании ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ в Золотом и Счастье в Луганской области. Новые понкты пропуска должны заработать не позднее 10 ноября 2020 года.