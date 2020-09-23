В СБУ не ответили, объявляли ли Пушилина и других членов «Л-ДНР» в международный розыск

В Службе безопасности Украины отказались сообщать, инициировали ли следователи внесение членов группировок «ДНР»/«ЛНР» Дениса Пушилина, Наталью Никоноровой, Владислава Дейнего и Ольги Кобцевой в международный розыск.



В ответе на запрос «Новостей Донбасса» в СБУ отметили, что по состоянию на 22 сентября следователи проводят досудебное расследование по подозрению указанных граждан в совершении преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательстве на ее территориальную целостность и неприкосновенность, участие в создании террористической организации.



«Досудебное расследование остановлено в связи с розыском подозреваемых», — говорится в ответе спецслужбы.



«Новости Донбасса» также спрашивали, выносились ли судебные решения в указанных уголовных производствах.



Остальные ведомости досудебного расследования, как заявили в СБУ, не подлежат разглашению.

Глава группировки «ДНР» Пушилин, глава «МИД ЛНР» Дейнеко, глава «МИД ДНР» Никонорова и руководительница «рабочей группы ЛНР» по вопросам обмена военнопленных Кобцева участвуют в заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы в качестве приглашенных российской стороной.



В конце августа Пушилин неоднократно грозился уничтожить украинские позиции вблизи поселка Шумы в Донецкой области, из-за якобы продвижения военных ВСУ. В связи с этим, в Трехсторонней контактной группе договорились о совместной инспекции позиций ВСУ под Шумами при участии также представителей СММ ОБСЕ и «ДНР». Инспекция, запланированная на 10 сентября, была отменена украинской стороной из-за выдвижения Россией и «ДНР» новых требований — посещение новых точек, осуществление видео- и фотофиксации, а также подписание совместного протокола.