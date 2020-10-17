«ЛНР» зафиксировала 22 заболевших COVID-19 и 2 смерти

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19 и два летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых случаев заболевания или другие подробности в «ЛНР» не называют.



По состоянию на 17 октября «ЛНР» признает 1312 заболевших коронавирусом в ОРЛО, из которых 968 человек выздоровели, 60 — умерли.



Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

В Украине за минувшие сутки выявлено 6410 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 109 человек умерли, а 2194 выздоровели.