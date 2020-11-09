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Кабмин предложил принудительно отселять россиян

09 ноября 2020, 21:18

Кабмин предложил принудительно отселять россиян

Кабинет министров предлагает Верховной Раде разрешить принудительное отселение в определенные места граждан России, находящихся на территории Украины, «если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности».

Соответсвующий законопроект № 4327 опубликованна сайте парламента.

Документ определяет полномочия и задачи государственных органов по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период в соответствии с требованиями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

«Под интернированными лицами следует понимать лиц, подвергнутых интернированию (принудительному поселению в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины)», — указано в тексте документа.

Этот проект возлагает задачи по обеспечению сбора, сопровождения, охраны и содержания военнопленных на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Аналогичные полномочия в отношении интернированных лиц при этом возлагаются на центральные органы исполнительной власти, отдельные правоохранительные органы, местные государственные администрации.

Служба безопасности Украины обязана во время особого периода выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства, и сообщать о них Генштабу ВСУ. Последний должен принять решение об интернировании таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Обжаловать решение интернированное лицо может в порядке, предусмотренном законодательством.

Решение об отмене интернирования принимают немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента об отмене военного положения или же при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования.

Согласно документу, акционерное общество «Укрзализныця» в особый период перевозит железнодорожным транспортом военнопленных и интернированных лиц.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, которые были интернированы, не несут админответственности за нарушение установленного срока пребывания в нашей стране на время их интернирования.

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