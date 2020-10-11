«ЛНР» передала Украине оплату за водоснабжение

Из отдельных районов Луганской области передали денежные средства, предназначенные для оплаты водоснабжения. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи средств.



Передача денег состоялась на мосту в Счастье. Сумму, которую группировка «ЛНР» передала в качестве оплаты за водоснабжение, в миссии не уточняют.

В сентябре глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что «ЛНР» планирует отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Он отметил, что в результате этого Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц.