ГПСУ: РФ вновь не предоставила объективной информации о якобы перестрелке на границе

Российская сторона в ходе очередной встречи вновь не представила объективную информацию о возможной перестрелке на украино-российской границе во время попытки незаконного пересечения тремя гражданами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.



«Встреча состоялась в эти выходные и проходила в том числе непосредственно на линии границы. На ней российская сторона вновь не смогла представить объективную информацию, однако всячески продолжала манипулировать фактами, которые отобразила и в своем расследовании», — сказали агентству в ГПСУ.



В ведомстве отметили, что в частности, на этот раз РФ заявила о дорожке следов группы лиц с территории Украины на территорию РФ и в обратном направлении, которые не смогла никак продемонстрировать на местности во время проведения погранично-представительских встреч. Также любые следы на местности отсутствуют и в фотоматериалах, предоставленных российской стороной.



«В то же время пограничники смежной страны начали путаться с местом, где якобы произошло нарушение границы. С российской стороны в очередной раз отсутствует какая-либо информация о человеке, который, с их слов, погиб, не представлены доказательства, подтверждающие наличие у нарушителя оружия», — пояснили в ГПСУ.



Кроме того, предположение российской стороны о «трех вооруженных лицах» не подтверждается даже их протоколом опроса старшего пограничного наряда, который не видел, или не мог их видеть. На неконструктивность российской стороны, отмечают в ведомстве, указывает и то, что письмом от 5 декабря она отказалась от проведения погранично-представительской встречи, мотивируя свою позицию проведением одностороннего расследования, хотя соответствующее заключение было утверждено 4 декабря.



Как сообщил глава ПСУ Сергей Дейнеко, ведомство получило информацию о происшествии от российской стороны с огромной задержкой, приблизительно на 11 часов.



«Это свидетельствует о том, что российская сторона пыталась или вообще не афишировать эту информацию, или нарабатывала позицию, которую потом официально озвучила», — отметил он.

4 декабря ФСБ сообщила, что на границе России и Украины произошла стрельба. Якобы трое неизвестных прорвались через границу со стороны Украины. По словам российской стороны, при попытке задержания произошла перестрелка, в результате которой один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.



Госпогранслужба Украины не нашла подтверждения заявлению ФСБ РФ о нарушении группой лиц правил пересечения границы и перестрелке. Также российская сторона не предоставила информацию о погибшем.



По данным источника «Радио Свобода» в правоохранительных органах, погибший — житель Сумской области Евгений Голубев, 1993 года рождения.