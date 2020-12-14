Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ГПСУ: РФ вновь не предоставила объективной информации о якобы перестрелке на границе

14 декабря 2020, 23:01

ГПСУ: РФ вновь не предоставила объективной информации о якобы перестрелке на границе

Российская сторона в ходе очередной встречи вновь не представила объективную информацию о возможной перестрелке на украино-российской границе во время попытки незаконного пересечения тремя гражданами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

«Встреча состоялась в эти выходные и проходила в том числе непосредственно на линии границы. На ней российская сторона вновь не смогла представить объективную информацию, однако всячески продолжала манипулировать фактами, которые отобразила и в своем расследовании», — сказали агентству в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что в частности, на этот раз РФ заявила о дорожке следов группы лиц с территории Украины на территорию РФ и в обратном направлении, которые не смогла никак продемонстрировать на местности во время проведения погранично-представительских встреч. Также любые следы на местности отсутствуют и в фотоматериалах, предоставленных российской стороной.

«В то же время пограничники смежной страны начали путаться с местом, где якобы произошло нарушение границы. С российской стороны в очередной раз отсутствует какая-либо информация о человеке, который, с их слов, погиб, не представлены доказательства, подтверждающие наличие у нарушителя оружия», — пояснили в ГПСУ.

Кроме того, предположение российской стороны о «трех вооруженных лицах» не подтверждается даже их протоколом опроса старшего пограничного наряда, который не видел, или не мог их видеть. На неконструктивность российской стороны, отмечают в ведомстве, указывает и то, что письмом от 5 декабря она отказалась от проведения погранично-представительской встречи, мотивируя свою позицию проведением одностороннего расследования, хотя соответствующее заключение было утверждено 4 декабря.

Как сообщил глава ПСУ Сергей Дейнеко, ведомство получило информацию о происшествии от российской стороны с огромной задержкой, приблизительно на 11 часов.

«Это свидетельствует о том, что российская сторона пыталась или вообще не афишировать эту информацию, или нарабатывала позицию, которую потом официально озвучила», — отметил он.

4 декабря ФСБ сообщила, что на границе России и Украины произошла стрельба. Якобы трое неизвестных прорвались через границу со стороны Украины. По словам российской стороны, при попытке задержания произошла перестрелка, в результате которой один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

Госпогранслужба Украины не нашла подтверждения заявлению ФСБ РФ о нарушении группой лиц правил пересечения границы и перестрелке. Также российская сторона не предоставила информацию о погибшем.

По данным источника «Радио Свобода» в правоохранительных органах, погибший — житель Сумской области Евгений Голубев, 1993 года рождения. 

ТЕГИ

Прочее
Украина-Россия ГПСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 декабря
20:15
«ДНР» исключила одну из версий аварии на шахте в Донецке, в которой погибли 4 горняка
15:04
«ДНР» не будет вводить жесткий карантин на новогодние праздники
13:33
В «ДНР» допустили получение российской вакцины от коронавируса до конца года
09:52
В «ЛНР» заявили об одной смерти из-за коронавируса за сутки
09:35
Дайджест НД: Украина может начать использовать «документы Л-ДНР», закрытие «Изоляции», обмен пленными ►
22:04
Главные новости Донбасса за неделю
11:15
«ДНР» заявила о 120 заболевших и 11 умерших от COVID-19
09:18
«ЛНР»: За сутки — 20 заболевших коронавирусной болезнью
21:30
Россию накажут отключением SWIFT? Что делать с «Л-ДНР» в украинском эфире? ►
14:01
Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком
10:55
«ДНР» заявила про 205 новых случаев COVID-19 и 8 смертей
все новости
23:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 декабря
23:01
ГПСУ: РФ вновь не предоставила объективной информации о якобы перестрелке на границе
21:52
Суд постановил забрать у НАБУ дело против зама Ермака
20:15
«ДНР» исключила одну из версий аварии на шахте в Донецке, в которой погибли 4 горняка
19:26
В украинской делегации озвучили темы завтрашнего заседания ТКГ
19:07
На Луганщине задержали мужчину, пытавшегося переползти через границу с РФ
18:00
МИД: Из-за агрессии России против Украины погибли более 14 тысяч человек
17:48
Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов. Без потерь
17:23
Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►
16:26
СМИ назвали имена сотрудников ФСБ, которые отравили Навального
16:24
Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений с 19 декабря 
15:29
В Луганской области за минувшие сутки выявили 40 новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►
14 декабря, 17:23
Донбасс queer. Как борются за права ЛГБТ в регионе ►
14 декабря, 13:17
Дайджест НД: Украина может начать использовать «документы Л-ДНР», закрытие «Изоляции», обмен пленными ►
14 декабря, 09:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция