Страхование онлайн давно перестало быть чем-то новым для украинцев. Однако до сих пор существуют сомнения и боязнь онлайн полиса. Расскажем, как легко оформить Е-договор и почему это выгодно для бюджета.
5 достоинств электронного страхования
Итак, страховка онлайн вытесняет привычные походы в офисы страховщиков и заключение сделки на бумажных бланках из-за 5 главных причин:
Диджитализация — это бесповоротный процесс, который со временем затронет каждого.
Что можно оформить онлайн
Сегодня украинцам доступны основные виды страховок в электронном виде: медицинская страховка для выезда за границу, автогражданка, договор страхования имущества. Это говорит не только о развитии ниши, но и о популярности сервиса в целом. А теперь о каждом продукте по подробней:
Туристическое страхование
Медицинская страховка по важности стоит на одной ступени с заграничным паспортом и авиабилетом для туриста. Ведь от ее наполненности зависит безопасность человека за пределами родины. Однако в период пандемии туристов обязывают покупать полис, покрывающий COVID-19. В противном случае стандартный полис не покрывает лечение при инфицировании.
Автогражданка
ОСАГО — обязательное страхование ответственности водителей перед третьими лицами. Например, если по вашей вине случится ДТП, страховая компания заплатит виновнику за причиненный ущерб здоровью и имуществу вместо вас. Компенсация происходит в рамках лимитов. На сегодняшний день они небольшие. Помимо автогражданки автовладельцу доступно ДГО (страховка, которая расширяет лимиты до 1000 000 грн).
Договор страхования имущества
Живя в многоэтажном доме, нельзя быть на 100% уверенным в завтрашнем благополучии. Страхование квартиры или дома — возможность уберечь себя от финансовых затрат при затоплении, пожаре, ограблении и от других форс-мажоров. Страховка оформляется без осмотра недвижимости, а выплата может быть до 10 000 грн без справки из полиции.
Где купить электронный полис?
Шерстить сеть в поиске подходящей страховой компании и программы неудобно и глупо. Чтобы не только упростить жизнь себе, но и купить на 100% качественную защиту, стоит обратиться за помощью к агрегаторам. Например, hotline.finance сотрудничает с 37 СК. Только в одном каталоге для страховки на авто ≈ 80 предложений.