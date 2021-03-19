Страхование онлайн давно перестало быть чем-то новым для украинцев. Однако до сих пор существуют сомнения и боязнь онлайн полиса. Расскажем, как легко оформить Е-договор и почему это выгодно для бюджета.



5 достоинств электронного страхования



Итак, страховка онлайн вытесняет привычные походы в офисы страховщиков и заключение сделки на бумажных бланках из-за 5 главных причин:

Простота оформления. Человек в считанные минуты может обзавестись надежным договором в комфортном месте. Для этого потребуется только выход в интернет. Покупка происходит онлайн, а готовый полис высылается на email клиенту.

Безопасность. Электронную страховку невозможно подделать. Ей присваивается уникальный номер, который фиксируется в базе страховщика.

Возможность выбрать страховку в соотношении цена-качество. Человек не привязывается к конкретной компании и ее программам. А значит кругозор широкий, что дает шанс выбирать, сравнивать и покупать то, что нравится. А не то, на чем настаивает сотрудник СК.

Экономия. Электронный договор дешевле на 10%. Это факт. Такая скидка введена государством для того, чтобы привлекать украинцев к цифровым сервисам. И еще: Е-договор оформляется самостоятельно. А значит отсутствует агентское вознаграждение, которое включено в стоимость страховки, расходы на печать бланка и затраты на логистику.

Хранение. Е-полис нельзя потерять или забыть дома. Он сберегается в смартфоне и всегда готов исполнить миссию, если произойдет страховой случай.

Диджитализация — это бесповоротный процесс, который со временем затронет каждого.



Что можно оформить онлайн



Сегодня украинцам доступны основные виды страховок в электронном виде: медицинская страховка для выезда за границу, автогражданка, договор страхования имущества. Это говорит не только о развитии ниши, но и о популярности сервиса в целом. А теперь о каждом продукте по подробней:



Туристическое страхование



Медицинская страховка по важности стоит на одной ступени с заграничным паспортом и авиабилетом для туриста. Ведь от ее наполненности зависит безопасность человека за пределами родины. Однако в период пандемии туристов обязывают покупать полис, покрывающий COVID-19. В противном случае стандартный полис не покрывает лечение при инфицировании.



Автогражданка



ОСАГО — обязательное страхование ответственности водителей перед третьими лицами. Например, если по вашей вине случится ДТП, страховая компания заплатит виновнику за причиненный ущерб здоровью и имуществу вместо вас. Компенсация происходит в рамках лимитов. На сегодняшний день они небольшие. Помимо автогражданки автовладельцу доступно ДГО (страховка, которая расширяет лимиты до 1000 000 грн).



Договор страхования имущества



Живя в многоэтажном доме, нельзя быть на 100% уверенным в завтрашнем благополучии. Страхование квартиры или дома — возможность уберечь себя от финансовых затрат при затоплении, пожаре, ограблении и от других форс-мажоров. Страховка оформляется без осмотра недвижимости, а выплата может быть до 10 000 грн без справки из полиции.



Где купить электронный полис?



Шерстить сеть в поиске подходящей страховой компании и программы неудобно и глупо. Чтобы не только упростить жизнь себе, но и купить на 100% качественную защиту, стоит обратиться за помощью к агрегаторам. Например, hotline.finance сотрудничает с 37 СК. Только в одном каталоге для страховки на авто ≈ 80 предложений.