В ОБСЕ сообщили о ранении девочки на военной базе «ЛНР»

15-летняя девочка получила ранения 18 апреля в результате стрельбы на военной базе в неподконтрольной Вознесеновке (ранее Червонопартизанск) на Луганщине. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



27 апреля медицинский персонал больницы в Должанске (ранее Свердловск) сообщил наблюдателям, что 18 апреля девочка была госпитализирована с огнестрельным ранением шеи и травмой позвоночника. Затем ее перевели в больницу в Луганске.



«14 мая в Вознесеновке мужчина (30–39 лет), который представился отцом раненой девочки, сообщил наблюдателям, что 18 апреля его дочь вместе с друзьями посещала знакомого на объекте военного типа в Вознесеновке. По его словам, был произведен выстрел и девочка получила ранения; в дальнейшем ее госпитализировали», — говорится в отчете.



Группировка «ЛНР» не сообщала об этом происшествии в своих сводках.