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Индексация, доплаты: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 июля и 1 декабря

04 июня 2021, 13:44

Индексация, доплаты: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 июля и 1 декабря

В этом году повышение пенсий в результате индексации коснется 10,5 млн пенсионеров. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров», – сказала Лазебная.

Глава Минсоцполитики сообщила, что по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии в Украине составляет 3725 грн, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 17,5%, или на 555 грн.

Однако, по ее словам, не для всех категорий пенсионеров пока возможно провести индексацию пенсий.

«К сожалению, в 2017 году пенсионное законодательство было изменено таким образом, что дата ежегодной индексации пенсий с 1 марта была удалена. А для отдельных категорий пенсионеров: ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления, военнослужащих – индексация пенсий прекращена», – подчеркнула Лазебная.

В этой связи, отметила она, Минсоцполитики подало в Верховную Раду проект закона №4668, которым возобновляется индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается дата ежегодной индексации. Лазебная добавила, что правительство надеется на принятие этого закона, тогда индексация пенсий для всех категорий пенсионеров будет проведена уже в следующем году.

Кроме того, министр рассказала о дополнительных программах денежной помощи, которыми в целом охвачены около 5 млн пенсионеров. В частности, проводятся доплаты к пенсии для 2 млн 400 тыс пенсионеров старше 75 лет, ежемесячные компенсационные выплаты для полумиллиона лиц, которые имеют страховой стаж 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Также это целевые доплаты для 1 млн 700 тыс. пенсионеров с низкими размерами заработной платы, которые они получали в период их трудовой деятельности.  

«Во исполнение инициатив президента в этом году продолжена выплата в размере 500 грн лицам 80+ и для них обеспечена минимальная пенсия в размере 2600 грн. С 1 октября помощь к пенсии в сумме 400 грн получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Для них минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 грн. Начиная со следующего года эти фиксированные размеры будут индексироваться, то есть увеличиваться», – подчеркнула Лазебная.

Также она сообщила, что с 1 января и 1 декабря этого года повышен минимальный размер пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, это 2,3 млн человек. Сейчас минимум, который они получают, составляет 2400 грн, а с 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них составит 2600 грн.

Кроме того, министр отметила, что с 1 апреля начался перерасчет пенсий работающим пенсионерам, почти вдвое были повышены пенсии семьям погибших участников боевых действий, а с 1 июля этого года будет проведено повышение минимальной пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Отдельно Марина Лазебная остановилась на перерасчете с 1 марта на 11% страховых выплат для пострадавших на производстве (регресс), который был проведен для почти 200 тысяч человек. По ее словам, средний размер повышения составил 430 грн.

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