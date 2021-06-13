В Мариуполе отмечают годовщину освобождения города от боевиков

Фото: Телеканал Донеччина TV. ДTV

В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

Фото: Телеканал Донеччина TV. ДTV

Среди организаторов акции под названием «Марш украинских сил» - партия «Национальный корпус». Участники шествия несли флаги Украины и баннеры с надписями в поддержку полка «Азов», который вместе с военнослужащими ВСУ провели ряд спецопераций 13 июня 2014 года в Мариуполе.

Фото: «Национальный корпус»

По случаю дня освобождения Мариуполя высказался президент Украины Владимир Зеленский.



«Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинский в городе снова поднят Государственный флаг», — написал Зеленский в Instagram.



Он отметил, что «сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму».



Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко тоже поздравил жителей Мариуполя с годовщиной. Он напомнил, что «отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были освобождены» и теперь этим гордится.