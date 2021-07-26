Ахметов и Новинский купили Днепровский меткомбинат у ИСД за 9 млрд гривен

Группа «Метинвест» бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского приобретет целостный имущественный комплекс «Днепровского металлургического комбината» за 9,17 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте «Prozorro. Продажі».



Аукцион по продаже состоялся в рамках дела о банкротстве ДМК. Формально комбинат принадлежал корпорации «Индустриальный союз Донбасса», конечными бенефициарами которой являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан.



Начальная цена ДМК составляла 8,39 млрд гривен, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель был определен без торгов.



«Днепровский металлургический комбинат» в 2017 году перешел под контроль холдинга «Метинвест». В 2019 году предприятие объявило о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

Но оборудование этого комбината — трансформаторы и доменные печи — в мае 2018 года за 400 млн гривен выкупил подконтрольный Ахметову «Днепровский коксохимический завод».



Антимонопольный комитет 20 мая 2021 года разрешил «Метинвесту» опосредованно приобрести целостный имущественный комплекс ДМК, обязав при этом «Метинвест» реализовывать на внутреннем рынке Украины не менее 12 тысяч тонн чугуна товарного (чушкового) ежегодно и по рыночным ценам третьим лицам.



Группа «Метинвест» заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК.