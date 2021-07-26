Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ахметов и Новинский купили Днепровский меткомбинат у ИСД за 9 млрд гривен

26 июля 2021, 14:34

Ахметов и Новинский купили Днепровский меткомбинат у ИСД за 9 млрд гривен

Группа «Метинвест» бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского приобретет целостный имущественный комплекс «Днепровского металлургического комбината» за 9,17 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте «Prozorro. Продажі».

Аукцион по продаже состоялся в рамках дела о банкротстве ДМК. Формально комбинат принадлежал корпорации «Индустриальный союз Донбасса», конечными бенефициарами которой являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Начальная цена ДМК составляла 8,39 млрд гривен, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель был определен без торгов.

«Днепровский металлургический комбинат» в 2017 году перешел под контроль холдинга «Метинвест». В 2019 году предприятие объявило о вынужденной остановке основных производственных мощностей.
Но оборудование этого комбината — трансформаторы и доменные печи — в мае 2018 года за 400 млн гривен выкупил подконтрольный Ахметову «Днепровский коксохимический завод».

Антимонопольный комитет 20 мая 2021 года разрешил «Метинвесту» опосредованно приобрести целостный имущественный комплекс ДМК, обязав при этом «Метинвест» реализовывать на внутреннем рынке Украины не менее 12 тысяч тонн чугуна товарного (чушкового) ежегодно и по рыночным ценам третьим лицам.

Группа «Метинвест» заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК.

Еще по теме

Организации
Исд Метинвест Днепровский меткомбинат
Люди
Вадим Новинский Ринат Ахметов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:34
В «ДНР» заявили, что второй год не могут подвести итоги переписи населения из-за ковида
09:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано две смерти среди пациентов с коронавирусом
01:09
Донбасс. Итоги недели 19 — 25 июля
21:40
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
11:27
В Украине подтвердились новые случаи штамма «Дельта»
10:20
«ЛНР»: 90 человек заболели и 5 умерли от СOVID-19
21:45
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
17:20
«ДНР» заявила о 230 новых случаях коронавируса за сутки, умерли 19 человек
09:41
«ЛНР» заявила о 68 заболевших и 6 умерших от коронавируса за сутки
20:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июля
20:49
«ДНР» запускает автобус из Донецка до границы с Россией
14:27
«ДНР»: 183 случая коронавируса и 19 смертей за сутки
14:10
США призвали РФ освободить журналиста Есипенко и других политзаключенных
11:23
Опубликован закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через РФ. Завтра он вступит в силу
09:15
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч
все новости
15:11
В Луганской области открыли два уголовных производства за избиение полицейских
14:34
Ахметов и Новинский купили Днепровский меткомбинат у ИСД за 9 млрд гривен
13:57
Задержан командир роты, который «на бумаге» направлял военных в зону ООС за взятку
13:49
В Луганской области число заболевших коронавирусом выросло до 27 тысяч
13:02
В ходе обстрела на Донбассе получили ранения семеро военных
12:47
«Центрэнерго» хотят приватизировать до конца 2021 года
12:25
Загрязнение воды в Мариуполе краской: Госэкоинспекция оценила ущерб в 1500 гривен
11:55
Мамедов увольняется с должности заместителя генпрокурора. Он вел дела по Донбассу
11:24
На Донетчине коронавирус подтвердили еще у восьми человек
10:34
В «ДНР» заявили, что второй год не могут подвести итоги переписи населения из-за ковида
10:22
Суд оштрафовал военного, который опубликовал в соцсетях фото с линии соприкосновения
09:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано две смерти среди пациентов с коронавирусом
09:14
В Луганской области задержали подозреваемую в причастности к боевикам
08:47
Двое украинских военных пострадали на Донбассе за сутки
08:02
Чуть более 200 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция