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СБУ отказалась передавать Чауса НАБУ. Экс-судью увезли в здание спецслужбы ►

30 июля 2021, 21:11

СБУ отказалась передавать Чауса НАБУ. Экс-судью увезли в здание спецслужбы ►

Национальное антикоррупционное бюро идентифицировало автомобили, которым перевозился в столицу бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус. Сотрудники СБУ отказались передавать подозреваемого во взяточничестве экс-судью детективам.

В НАБУ заявляют, что «на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33».

В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования, отметили в НАБУ.

Детективы преследовали автомобиль СБУ с Чаусом внутри, однако их требования передать им судью были проигнорированы.



Ранее издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Чауса обнаружили в селе Винницкой области. 

В августе 2016 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Верховная Рада дала согласие на арест Чауса, но тот успел сбежать.

Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию.

10 марта 2021 года Высшая судебная палата Молдовы отклонила ходатайство Николая Чауса о приостановлении действия постановления президента Молдовы от 12 октября 2017 года, в результате чего ему было отказано в политическом убежище до рассмотрения апелляции.

Юлиан Балан, адвокат Николая Чауса, сообщил, что его клиент был похищен в субботу, 3 апреля 2021 года, в Кишиневе, вооруженной группой людей. 

Президент Молдовы Майя Санду после этого заявила, что исчезновение людей в ее стране недопустимо и призвала силовиков выяснить подробности инцидента.

После исчезновения Чаус записал видео, в котором утверждал, что его не похищали и пообещал в скором времени вернуться в Украину. Вместе с тем адвокат Чауса предположил, что его клиента заставили записать это видео.

Генпрокурор Молдовы по итогам расследования заявил, что к похищению Чауса причастны украинские «госструктуры». Спецслужбы Украины отрицают, что похищали экс-судью.

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