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В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц

08 августа 2021, 10:41

В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц

Большие очереди в так называемом «Центральном республиканском банке» при группировке «ДНР» связаны с переходом на новое программное обеспечение и перевыпуском карт. Об этом сообщил директор юридического департамента «ЦРБ» Роман Юнякин.

«Проблемы очередей в отделениях есть. Они связаны с переходом банка на абсолютно новое программное обеспечение и с массовым перевыпуском карт. Основные очереди создаются именно клиентами, которые хотят получить банковскую карту», – цитирует Юнякина сепаратистский ресурс «ДАН».

Он уверяет, что «банк» перенес выдачу карт на определенное время – с 16:00 до 17:30, чтобы исключить очереди у отделений. Кроме того, отметил Юнякин, людям теперь не нужно заполнять анкету и заявление, эту информацию вносит в программу сотрудник «банка».

«Рассматривается вопрос продления или сокращения времени использования карточек и перехода на дистанционное обслуживание клиентов. Пик очередей пройдет к концу августа – началу сентября», – утверждает представитель «ЦРБ».

В последнее время в отдельных районах Донецкой области местные жители жалуются на очереди в отделения «Центрального республиканского банка». Люди пытаются переоформить так называемые платежные карты, однако им приходится часами ждать в очередях. На данный момент «ЦРБ» – это единственное финансовое учреждение, которое подконтрольно группировке «ДНР» и выполняет функции банка, однако перечень его услуг ограничен, поскольку за пределами ОРДЛО оно является нелегальным.

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