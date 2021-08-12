На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник миссии ОБСЕ обстреляли вблизи неподконтрольной правительству Новой Марьевки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Находясь примерно в 1,5 км к югу от н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 15 очередей из стрелкового оружия на расстоянии около 3 км к западу», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, огонь вели по БПЛА, который пролетал недалеко от позиций вооруженных формирований, ориентировочно в 3 км к западу от местоположения патруля.



Отмечается, что команда СММ приземлила аппарат и покинула этот район.