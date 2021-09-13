«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов

Группировка «ДНР» решила запустить не только бесплатные автобусные, но и железнодорожные перевозки для голосования жителей ОРДО на российских выборах в Думу.



Жителей отдельных районов Донецкой области с российскими паспортами призывают участвовать в российских выборах и в день выборов ехать к границе с Россией на поездах. Жители Ясиноватой, Макеевки, Харцызска, Зугрэса, Иловайска, Амвросиевки, не зарегистрированные на дистанционное электронное голосование, могут записаться на бесплатный железнодорожный рейс в так называемых местных инфоцентрах.



При этом курсирование пассажирского поезда № 619/620 Ясиноватая–Успенская–Ясиноватая с 17 по 19 сентября временно отменено.



Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» на период с 17 по 19 сентября ограничат работу пунктов пропуска на «границе» с Россией.



Группировка «ДНР» уже не раз заявляла, что хочет наладить прямое железнодорожное сообщение между Донецком и Москвой. В 2019 году после заявления о намерениях запустить поезд «ДНР» засекретила подробности проекта. Тогда же выяснилось, что у подконтрольного группировке «ДНР» предприятия «Донецкая железная дорога» нет надлежащих вагонов для запуска прямых пассажирских поездов в Россию.



Сейчас в «ДНР» ссылаются на пандемию коронавируса, из-за чего поезда в Россию до сих пор не ходят.



Уже несколько лет из подконтрольных «ДНР» городов ходит поезд до приграничной российской станции «Успенская».



Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.





