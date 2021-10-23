Коронавирус подождет: В Донецке вывели на субботник 12 тысяч человек, включая детей

«Мэр» Алексей Кулемзин сам не соблюдает масочный режим. Фото: «администрация города Донецка»

«Администрация» Донецка при группировке «ДНР» отчиталась, что сегодня прошел второй общегородской субботник, в котором участвовали более 12 тысяч человек.



По информации пресс-службы «мэрии», в субботнике приняли участие глава «администрации» Алексей Кулемзин, руководители районов, работники «Зеленстроя», жители города.

«Субботник прошел во всех районах Донецка. Горожане занимались уборкой внутридворовых и придорожных территорий от опавших листьев и бытового мусора, пешеходных тротуаров, городских клумб, скверов и парков отдыха, обрезкой деревьев и кустарников и посадкой зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

Как сообщается, всего в ходе проведения субботника расчищено 452,2 тыс. кв. м территорий парков и скверов, 2269,9 тыс. кв. м придомовых территорий, ликвидировано 22 стихийные свалки.



В «мэрии» опубликовали фото с субботника, на которых видно, что в защитных масках — единицы, в основном все без масок, о соблюдении дистанции речь не идет.

Кроме того, к субботнику привлекли детей. Организаторы также устроили для них уличное угощение чаем из самовара.

В то же время известно критическое положение в ОРДО с коронавирусом. Больницы переполнены тяжелыми больными, эпидемия приобрела взрывные темпы. Только за минувшие сутки, 22 октября, в ОРДО выявили 1018 заболевших коронавирусной болезнью, от осложнений умерли 56 человек.



Сегодня, 23 октября, глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об усилении карантина в подконтрольных группировке районах из-за ситуации с коронавирусом.