Донецкая ОГА заказала проект строительства водопровода в обход ОРДЛО

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации провел тендер и заключил договор на проектирование строительства водопровода в обход оккупированных территорий за 80,17 млн гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».



Согласно условиям тендера, в этом году спроектируют строительство сооружений технического водоснабжения от ПК 637+50 канала «Северский Донец-Донбасс» до врезки в Южно-Донбасский водопровод на землях Краматорского и Покровского районов. Это Южный технический водопровод протяженностью 70 км в две нити, который будет иметь мощность 360 тыс куб. м воды в день.



«Будущий водопровод должен обеспечить полтора миллиона жителей Донецкой области надежным водоснабжением в обход временно оккупированной территории. Речь идет о жителях городов Мариуполь, Волноваха, Покровска, Мирнограда, Доброполья, Селидово и т.п., а также о населенных пунктах Волновахского и Покровского районов. Строительство предполагается у линии разграничения, причем в некоторых местах расстояние до нее составляет менее 7 км», — отмечает издание.



Победетелем тендера стало ООО «Девел-Проект». Эту киевскую компанию с уставным капиталом 10 тыс гривен создали в октябре 2019 года Игорь Бугайчук и Виталий Краснобокий, зарегистрированные в оккупированном Донецке. Однако в октябре 2021 года единственным основателем фирмы стал Александр Кривоконь из Краматорска.



В 2020 году фирма получила два подряда Окружного административного суда города Киева на проектирование архива судебных дел и текущего ремонта здания за 57 тыс. гривен. В настоящее время компания выполняла субподрядный договор с ООО «Архитектурно-проектное бюро» по проектированию реконструкции Второго Донецкого водопровода.

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