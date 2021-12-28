Штаб ООС зафиксировал 10 обстрелов за сутки на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщил пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Кроме того, ранены двое украинских военных. Пострадавшие находятся в больницах, состояние их здоровья — тяжелое.



Подчеркивается, что НВФ открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Под обстрел попали позиции у Нью-Йорка, Новозвановки, Новолуганского, Марьинки, Красногоровки, Травневого, Лобачево.



Кроме того, недалеко от Гнутового боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.



Отмечается, что украинские военные «открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы».



В свою очередь группировки «ДНР» заявила об одном обстреле — в районе Александровки.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы на Донбассе не прекратились.