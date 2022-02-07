«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году

За 11 месяцев 2021 года группировка «ДНР» экспортировала товаров на 48,6 миллиарда рублей (638 миллионов долларов по курсу НБУ). Об этом заявили в «министерстве доходов и сборов ДНР», передает «ДАН».



«В денежном выражении экспорт в 2021 году составил 48 606,96 млн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,64% ниже», — отмечается в сообщении.



При этом 73% товаров — уголь каменный, антрацит, кокс, полукокс. Объем экспорта этой группы увеличился на 30% к аналогичным показателям 2020 года. Прокат черных металлов, чугун в чушках заняли в структуре экспорта 17,9%, отметили в «Миндоходов».



Наибольший рост экспорта наблюдался в сфере мукомольно-крупяной промышленности — в 15,6 раза. По цементу, щебеню, извести — рост почти в 1,5 раза. Также экспортировали зерно, подсолнечное масло, пшеничные отруби, шрот, бумага и картон, канаты, различные механизмы и их составляющие.