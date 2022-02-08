Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро дополнительной финансовой помощи

Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, сообщает пресс-служба ОП.



«Сегодня президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 млрд евро программного финансирования», — сказал Шурма.



По его словам, Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии Украина сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.



«Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков», — отметил Ростислав Шурма.



Кроме того, добавил он, подписаны документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, поставкам пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для ГСЧС, на что предусмотрено отдельное финансирование.