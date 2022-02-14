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США выделят Украине макрофинансовую помощь

14 февраля 2022, 16:18

США выделят Украине макрофинансовую помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

В ходе беседы он выразил благодарность за принятое решение о выделении Украине макрофинансовой помощи.

«Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ», — подчеркнул министр.

Кулеба отметил заинтересованность Украины в полноценном функционировании миссии.

Детали финансовой программы пока неизвестны, но макрофинансовая помощь выделяется в госбюджет для погашения дефицита.

Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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