В России анонсировали открытие коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя

В Минобороны России заявили об открытии 25 мая «гуманитарного» коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя в направлении Черного моря, передает «Интерфакс».



Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что якобы в акватории порта Мариуполь «устранена минная опасность», восстанавливается портовая инфраструктура.



«Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря», — сообщил Мизинцев.



По его словам, в шести портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный — остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.