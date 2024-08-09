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Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито

09 серпня 2024, 00:09

Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито

Суспільство

 Український спортсмен Жан Беленюк виборов бронзову медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг на Олімпійських іграх у Парижі. Також український спортсмен Парвіз Насібов виборов срібну медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг.

У мережі з'явилося інтерв'ю колишнього мера міста Куп'янськ Харківської області Геннадія Мацегори, якого у червні цього року оголосили загиблим унаслідок замаху. На запитання, чому він не писав у соцмережах, що вижив, Мацегора відповів: «А навіщо?».

Жителя Луганської області окупанти відправили до виправної колонії суворого режиму на 8 років та 6 місяців. Чоловік нібито пересилав у 2023 році гроші на рахунок українського полку ЗСУ «Азов».

8 серпня в Росії та на окупованих територіях України спостерігалися масштабні збої в роботі YouTube. Найбільше скарг у Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї та анексованому Криму.

На Сумщині на 10 днів закрили пункт пропуску «Колотилівка-Покровка». Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нагадала про загострення на Сумському напрямку.

Ремонт мосту через річку Кальміус в окупованому Донецьку наразі обговорюють на «федеральному» рівні. Угруповання «ДНР» звернулося до міністерства транспорту РФ, щоб йому допомогли відремонтувати міст по проспекту Ільчіа, який знаходиться в аварійному стані. «ДНР» не має грошей на ремонт, а питання ремонту стало невідкладним.

 Бойові дії

 В американському Інституті вивчення війни повідомили , що українські сили нещодавно відбили обмежені позиції поблизу міста Часів Яр Донецької області.

Експерт з аналізу відкритих даних німецького видання BILD Юліан Рьопке вважає , що ЗСУ відійшли від міста Торецьк у Донецькій області, щоб не опинитися в оточенні російських окупантів. Так, на південний захід від Торецька російські війська досі не могли прорвати укріплення ЗСУ, збудовані ще 2014 року. ЗС РФ обходили їх із півночі через Залізне та з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ, який загрожував перетворитися на котел. Щоб уникнути оточення, ЗСУ відступили звідти.

У Селідовому внаслідок обстрілу загинули 2 особи, поранено 11 мирних жителів. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства. Російська армія двічі обстріляла Костянтинівку, загинули двоє чоловіків.

РФ обстрілювала Нікопольщину, застосовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе. Атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади, постраждав 12-річний хлопчик, медики надали допомогу. Крім того, в результаті атаки пошкоджено два приватні будинки.

ЗСУ фактично взяли під контроль місто Суджа Курської області. Про це повідомляють російські Z-блогери та воїнкори. У їхніх постах лише різняться оцінки того, захоплений районний центр повністю чи ні.

Опубліковано відео взяття в полон російських військових на КПП "Суджа" в Курській області РФ. За даними аналітиків DeepState, загалом там здалися близько 50 військовослужбовців.

Російський «військор» Євген Піддубний не загинув, а був поранений і доставлений до шокової зали НДІ імені Скліфосовського у Москві. Це приміщення, куди надходять пацієнти з високим прогностичним чи реальним ризиком смерті. У Піддубного діагностовано опіки 20% тіла, черепно-мозкову травму, осколкові поранення. Він перебуває у свідомості.

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