Главное за день: ВСУ продвигаются вглубь РФ. КПП «Колотиловка-Покровка» закрыт

Общество



Украинский спортсмен Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг на Олимпийских играх в Париже. Также украинский спортсмен Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.



В сети появилось интервью бывшего мэра города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегоры, которого в июне этого года объявили погибшим в результате покушения. На вопрос почему он не писал в соцсетях, что выжил, Мацегора ответил: «А зачем?».



Жителя Луганской области оккупанты отправили в исправительную колонию строго режима на 8 лет и 6 месяцев. Мужчина якобы пересылал в 2023 году деньги на счет украинского полка ВСУ «Азов».



8 августа в России и на оккупированных территориях Украины наблюдались масштабные сбои в работе YouTube. Больше всего жалоб в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и аннексированном Крыму.



В Сумской области на 10 дней закрыли пункт пропуска «Колотиловка-Покровка». Министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук напомнила об обострении на Сумском направлении.



Ремонт моста через реку Кальмиус в оккупированном Донецке теперь обсуждают на «федеральном» уровне. Группировка «ДНР» обратилась в министерство транспорта РФ, чтобы ей помогли отремонтировать мост по проспекту Ильчиа, который находится в аварийном состоянии. У «ДНР» нет денег на ремонт, а вопрос ремонта стал неотложным.



Боевые действия



В американском Институте изучения войны сообщили, что украинские силы недавно отбили ограниченные позиции вблизи города Часов Яра Донецкой области.



Эксперт по анализу открытых данных немецкого издания BILD Юлиан Рёпке считает, что ВСУ отошли от города Торецк в Донецкой области, чтобы не оказаться в окружении российских оккупантов. Так, к юго-западу от Торецка российские войска до последнего времени не могли прорвать укрепления ВСУ, построенные ещё в 2014 году. ВС РФ обходили их с севера через Зализное и с юга через посёлок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ, который грозил превратиться в котёл. В итоге, чтобы избежать окружения, ВСУ отступили оттуда.



В Селидово в результате обстрела погибли 2 человека, ранены 11 мирных жителей. Повреждены 20 многоэтажек, 6 админпостроек и 3 предприятия. Российская армия дважды обстреляла Константиновку, погибли двое мужчин.



РФ обстреливала Никопольщину, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Атаки пережили райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская громады, пострадал 12-летний мальчик, медики оказали помощь. Кроме того, в результате атаки повреждены два частных дома.



ВСУ фактически взяли под контроль город Суджа Курской области. Об этом сообщают российские Z-блогеры и военкоры. В их постах только разнятся оценки того, захвачен районный центр полностью или нет.



Опубликовано видео взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ. По данным аналитиков DeepState, в общей сложности там сдались около 50 военнослужащих.



Российский «военкор» Евгений Поддубный не погиб, а был ранен и доставлен в шоковый зал НИИ имени Склифосовского в Москве. Это помещение, куда поступают пациенты с высоким прогностическим или реальным риском смерти. У Поддубного диагностированы ожоги 20% тела, черепно-мозговая травма, осколочные ранения. Он находится в сознании.



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