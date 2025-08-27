Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Генштаб: запеклі бої точаться під Лиманом та Новопавлівкою

27 серпня 2025, 17:29

Генштаб: запеклі бої точаться під Лиманом та Новопавлівкою

Армія РФ атакує на Донеччині, запеклі бої йдуть на Покровському та Лиманському напрямках. Генеральний штаб ЗСУ повідомив обстановку на фронті станом на 27 серпня 2025 року.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили дванадцять атак у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки, а також поблизу Ямполя, Закітного, Дронівки та Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень там тривають і досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відсікли спробу просування противника біля Федорівки.

На Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

На Покровському напрямку за день зафіксовано двадцять вісім атак у районах Володимирівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Сухецького, Лисівки, Удачного, Молодецького, Новоукраїнки, а також поблизу Мирнограда, Родинського, Проміню, Балагану, Новопавлівки, Червоного Лимана та Покровська. Одне боєзіткнення все ще продовжується.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали атаки ворога у Філії, Іванівки, Воскресенки та у бік Січневого. З восьми атак чотири були успішно відбиті, ще чотири бойові зіткнення залишаються в активній фазі.

На напрямках Краматорський, Гуляйпільський, Оріхівський та Придніпровський бойових зіткнень з початку доби не зафіксовано. Водночас противник завдав авіаційних ударів по Білогір'ю та Миколаївці, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

