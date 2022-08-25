Партизаны подняли украинский флаг в Мариуполе, на Херсонщине и на Харьковщине

Вчера, 24 августа, в День Независимости Украины партизаны подняли украинские флаги в оккупированных войсками РФ населенных пунктах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины и опубликовали соответствующее видео.



Украинский флаг вновь развевался в Мариуполе, Мирном Херсонской области и Балаклее Харьковской области.







«Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли», — написали укрианские разведчики.

Напомним, официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что сегодня, 25 августа, президент США Джо Байден намерен позвонить Владимиру Зеленскому и обсудить новую информацию о «референдумах» на оккупированных территориях и ход поставок Украине американского вооружения.